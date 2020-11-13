Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Илон Маск в один день сдал четыре ковид-теста, они показали разные результаты

Глава компании SpaceX Илон Маск признался, что сдал за один день четыре теста на коронавирусную инфекцию.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

Результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными, сообщил он на своей странице в микроблоге.

По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась, пишет Газета.Ru.

Маск уточнил — это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company.

Накануне премьер-министр РФ Мишустин дал поручения губернаторам по коронавирусу. До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость