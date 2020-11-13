Илон Маск в один день сдал четыре ковид-теста, они показали разные результаты

Результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными, сообщил он на своей странице в микроблоге.
По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась, пишет Газета.Ru.
Маск уточнил — это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company.
Накануне премьер-министр РФ Мишустин дал поручения губернаторам по коронавирусу. До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.