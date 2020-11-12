Койки, тесты: Мишустин дал поручения губернаторам по коронавирусу

Это касается надлежащего и своевременного обеспечения лекарствами медицинских организаций и амбулаторных больных, создания резерва коек для пациентов с COVID-19, пишет «РГ».
На основе анализа эпидемиологической обстановки в своих территориях губернаторы должны ввести необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости, не допуская при этом негативные экономические последствия.
Доклады о результатах Роспотребнадзор ждет до 16 ноября.
В этот же срок министерству промышленности и торговли поручено организовать специальную горячую линию для регионов, аптек, организаций оптовой торговли лекарствами по вопросам их обеспечения и наличия, а также функционирования системы маркировки медикаментов.
До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.
Накануне режим самоизоляции продлили в Алтайском крае до 26 декабря. Людям старшего поколения необходимо соблюдать режим самоизоляции до 26 декабря. Соответствующие изменения внесены в антиковидный губернаторский указ.