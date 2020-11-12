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12 ноября
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Койки, тесты: Мишустин дал поручения губернаторам по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль вопросы, связанные с борьбой против коронавирусной инфекции.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Это касается надлежащего и своевременного обеспечения лекарствами медицинских организаций и амбулаторных больных, создания резерва коек для пациентов с COVID-19, пишет «РГ».

На основе анализа эпидемиологической обстановки в своих территориях губернаторы должны ввести необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости, не допуская при этом негативные экономические последствия.

Доклады о результатах Роспотребнадзор ждет до 16 ноября.

В этот же срок министерству промышленности и торговли поручено организовать специальную горячую линию для регионов, аптек, организаций оптовой торговли лекарствами по вопросам их обеспечения и наличия, а также функционирования системы маркировки медикаментов.

До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Накануне режим самоизоляции продлили в Алтайском крае до 26 декабря. Людям старшего поколения необходимо соблюдать режим самоизоляции до 26 декабря. Соответствующие изменения внесены в антиковидный губернаторский указ.

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