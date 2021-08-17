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Здоровье

Иммунолог прокомментировал смерть полностью привитого от ковида мужчины

Российский врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов оценил заявление директора отделения интенсивной терапии больницы в Греции Никоса Каправелоса, сообщившего о первом в этой стране случае смерти от ковида полностью вакцинированного человека.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Российский врач призвал не спешить увязывать произошедшее с конкретной вакциной, сообщает радио Sputnik.

«Каждый такой случай должен расследоваться медицинской комиссией. Только путем медицинской экспертизы можно понять, есть ли причинно-следственная связь с вакцинацией и так далее», — заявил иммунолог.

И напомнил, что вакцинация не защищает от инфицирования на 100%.

Викулов считает, что умерший в Греции человек мог быть заражен до вакцинации. Таким образом, «неправомочно обвинять вакцину в таком исходе», пояснил медик, пишет «Росбалт».

Греческий медик назвал данный случай исключением: «Первая смерть из 13 тысяч». Он также отметил, что у умершего пациента не было основных заболеваний.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Смертельные случаи

В июле в России власти впервые подтвердили смерти среди привитых от коронавируса, но заболевших им. Об этом рассказал председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил — речь идет о людях, проходивших лечение в петербургских клиниках, пишет polit.ru. Все эти пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания, добавил он.

А в Краснодарском крае в конце июля в местных СМИ стала распространяться информация, что трое членов семьи (мама, папа и бабушка школьницы) умерли после того, как как 26 июня получили прививку «ЭпиВакКорона». Источник сообщил, что они сделали прививки уже после того, как заразились ковидом.

Между тем Росздравнадзор по Ивановской области сообщил, что проверит причину смерти 24-летнего старшего следователя МВД Михаила Харчева. Накануне гибели мужчина прошел вакцинацию от коронавируса.

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