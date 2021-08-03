Стало известно, почему умерла семья после прививки от ковида вакциной «ЭпиВакКорона»

Родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской шестиклассницы сделали прививки от коронавируса уже после того, как были им инфицированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Трое членов семьи (мама, папа и бабушка школьницы) умерли после того, как как 26 июня получили прививку от коронавируса «ЭпиВакКорону».

Они по очереди скончались 16, 23 и 26 июля.

В СМИ сообщалось, что якобы причиной смерти могла стать прививка.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию. Проверку уже начали специалисты Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Она займет 10 рабочих дней.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе», — пояснил источник.

Тетя девочки — сестра умершего отца — рассказала о деталях трагедии. По ее словам, у всех был медотвод, но, видимо, «местные медики просмотрели все серьезные хронические заболевания».

Девочка учится в шестом классе СОШ № 61 в хуторе Ленина под Краснодаром, уточняет 93.ru. Источник интернет-ресурса подтвердил информацию о тяжелых хронических заболеваниях умерших членов семьи и то, что они были инфицированы до того, как сделали прививки.

Расследование

Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что общественность узнает точную причину смерти этих людей после расследования, пишет polit.ru.

Ранее жительница Кузбасса заявила, что вакцинация почти обездвижила ее мать. Специалисты объяснили, что нужно искать причину.