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Здоровье

Иммунолог рассказал о самом опасном симптоме ковида

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что определить новую коронавирусную инфекцию можно по частоте дыхания, рассказал он в интервью радио Sputnik.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

При распространении новых штаммов ковида потеря обоняния, кашель и повышение температуры уже не являются обязательными симптомами коронавируса.

«Самое главное, на что надо обращать внимание, — это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом», — сказал врач.

По его словам, если человек не занимается тяжелым физическим трудом и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту, пишет Газета.Ru. Если в спокойном состоянии человек дышит чаще, то нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее об отличительном симптоме ковида этой осенью рассказали в скорой помощи. Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше. Другой врач Александр Эдигер уточнил, что у больных коронавирусом могут наблюдаться боли в горле и першение.

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