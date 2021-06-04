Иммунолог заявил, что Россия практически победила коронавирус

Иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что у России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса.

Сама же эпидемия находится на завершающей стадии.

«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — уверен Жемчугов.

Опасность может угрожать лишь тем регионам, где мало вакцинированных или переболевших. Тогда туда нужно «направить усилия по скорейшей вакцинации».

В масштабах всей страны, как заявил специалист, эпидемия «уже даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении», пишет РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России выявлены тысячи случаев новых штаммов коронавируса.

Из них преобладают британский (70%), индийский (24%) и южноафриканский (6%).