3 июня
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Здоровье

Счет пошел на тысячи. Стало известно, сколько случаев новых штаммов коронавируса выявили в России

Более тысячи случаев новых штаммов коронавируса выявлено в России, сообщила 3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Попова уточнила, что всего в стране на данный момент зарегистрировано 1068 случаев заболевания британским, индийским и южноафриканским штаммами COVID-19.

«70% — это британский, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из 1068 изолятов», — сказала руководитель Роспотребндзора, пишет RT.

Между тем, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а глава Минздрава РФ Михаил Мурашко анонсировал ослабление ковидных ограничений в случае, если 60% населения нашей страны будет вакцинировано.

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