Счет пошел на тысячи. Стало известно, сколько случаев новых штаммов коронавируса выявили в России

Попова уточнила, что всего в стране на данный момент зарегистрировано 1068 случаев заболевания британским, индийским и южноафриканским штаммами COVID-19.
«70% — это британский, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из 1068 изолятов», — сказала руководитель Роспотребндзора, пишет RT.
Между тем, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а глава Минздрава РФ Михаил Мурашко анонсировал ослабление ковидных ограничений в случае, если 60% населения нашей страны будет вакцинировано.