Инфаркт и инсульт: врач предупредил о коварности храпа

Врач рассказал, что храп может увеличить риск развития инфаркта и инсульта. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Оказалось, что храп говорит о плохом снабжении мозга кислородом. Нарушение дыхания грозит подъемом артериального давления, а впоследствии — инфарктом или инсультом.

Также, если человек храпит во сне, то на утро он может чувствовать усталость. При этом может начать расти вес, а артериальное давление повышаться.

Чтобы избавиться от неприятностей, нужно обязательно обратиться к отоларингологу. Доктор подберет правильное лечение.

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