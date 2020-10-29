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Здоровье

Инфекционист Минздрава сравнил «испанку» и коронавирус

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус и испанку, пишет РИА Новости.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

В распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожести, считает профессор.

Он пояснил, что коронавирус и испанка — респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, что во многом и объясняет их общие черты.

Чуланов также рассказал, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. И добавил, что без ограничительных мер индекс распространения коронавируса составляет 4−5, то есть он довольно высок, пишет Lenta.ru.

Вирус очень легко распространяется и поэтому так быстро перешел в формат пандемии.

Накануне Минздрав запретил врачам публично говорить о коронавирусе.

Минздрав довел до сведения руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов, что комментарии и публичные сведения о коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону.

Это нужно «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

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