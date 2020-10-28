Минздрав запретил врачам публично говорить о коронавирусе

Минздрав довел до сведения руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов, что комментарии и публичные сведения о коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону.
Это нужно «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».
Дело в том, что «информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов», уточнили в Минздраве.
Ранее в Instagram министерства здравоохранения Алтайского края пропала возможность комментировать посты.
В середине июня в Челябинской области на работников станции скорой помощи завели административные дела о фейковых новостях за видеообращение.