Минздрав запретил врачам публично говорить о коронавирусе

В медучреждения пришло письмо из Минздрава РФ, в котором говорится о необходимости согласовывать любые публичные комментарии о коронавирусе. Об этом пишет «Медуза». Подлинность письма подтвердили в самом министерстве.

Минздрав довел до сведения руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов, что комментарии и публичные сведения о коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону.

Это нужно «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

Дело в том, что «информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов», уточнили в Минздраве.

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