Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Минздрав Алтайского края закрыл комментарии в Instagram

Подписчики официального аккаунта министерства здравоохранения Алтайского края заметили, что 28 октября пропала возможность комментировать посты ведомства.

Социальные сети. Инстаграм.
Социальные сети. Инстаграм.
СС0

С чем это связно — не поясняется. На момент публикации новости возможность отправить сообщение в директ еще есть.

Instagram алтайского минздрава.
Instagram алтайского минздрава.
Скриншот

Altapress.ru попросил пресс-службу ведомства пояснить ситуацию, пока ответа нет.

Ранее в местных Telegram-каналах уже предположили, что власти края «пошли по пути информационной закрытости», не сообщая подробностей о приезде московский медиков и так далее.

«Понимаем, критики много, в сторону Минздрава не плюнул только ленивый. Но создать информационный фильтр и „закрыться“ от надоевшего общественного мнения — правильный ли выход? Раньше мы хотя бы понимали, на какой бок накренилась наша дырявая лодка. А сейчас плывем на ощупь», — пишет «Алтайский сыр».

В начале октября жители Алтайского края «атаковали» Instagram губернатора Виктора Томенко.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость