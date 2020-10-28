Минздрав Алтайского края закрыл комментарии в Instagram

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Instagram алтайского минздрава. Скриншот

Altapress.ru попросил пресс-службу ведомства пояснить ситуацию, пока ответа нет.

Ранее в местных Telegram-каналах уже предположили, что власти края «пошли по пути информационной закрытости», не сообщая подробностей о приезде московский медиков и так далее.

«Понимаем, критики много, в сторону Минздрава не плюнул только ленивый. Но создать информационный фильтр и „закрыться“ от надоевшего общественного мнения — правильный ли выход? Раньше мы хотя бы понимали, на какой бок накренилась наша дырявая лодка. А сейчас плывем на ощупь», — пишет «Алтайский сыр».

В начале октября жители Алтайского края «атаковали» Instagram губернатора Виктора Томенко.