31 мая
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Здоровье

Инновационная операция. Мужчине с тяжелым заболеванием пересадили обе руки

Мужчине из Великобритании, страдающему от склеродермии, одновременно пересадили кисти обеих рук, передает Metro.

Рука. Мужчина. Мужская рука.
Рука. Мужчина. Мужская рука.
СС0

Врачи предложили 48-летнему Стивену Галлахеру пришить донорские кисти. Пациент согласился и начал подготовку к операции. Она состояла из анализов и психологических тестов.

У мужчины 13 лет назад диагностировали склеродермию — аутоиммунное заболевание, при котором нормальная ткань заменяется плотной. Происходит это, поскольку клетки производят слишком много коллагена.

Отмечается, что склеродермия поразила нос, рот и руки. Примерно 7 лет назад руки британца начали скручиваться в кулак. Из-за этого Галлахер испытывал сильную боль и дискомфорт.

К тому же, проблема продолжала прогрессировать и лишила пациента самостоятельности. Он с трудом одевался и мог только поднимать предметы. Ему пришлось уволиться и сидеть дома.

Сейчас Стивен Галлахер проходит реабилитацию, и его состояние постепенно улучшается. Помощь окружающих требуется ему реже, и в будущем он хочет вернуться на работу.

Несколько месяцев назад 57-летнему американцу пересадили сердце свиньи. Это первый подобный случай в медицине.

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