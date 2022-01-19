Инструкция по выздоровлению. Как правильно лечиться при первых признаках «омикрона»

5 В первые дни с «омикроном» надо принимать антибиотики?

Сметанина сказала, что принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка.

«Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла», — заверила эксперт.