Инструкция по выздоровлению. Как правильно лечиться при первых признаках «омикрона»

Начало заболевания «омикроном» обычно сопровождается интоксикацией, высокой температурой, головной и мышечной болями, подчеркнула Сметанина ТАСС. По ее словам, в таком случае нужно выпивать не меньше 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру 3 раза в день и принимать жаропонижающие — в частности, «Ибупрофен», «Парацетамол».
Если температура выше 38 и ее не получается сбить больше трех дней, то Светлана Сметанина рекомендует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
Чтобы уменьшить неприятные ощущения от першения в горле, Сметанина советует средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, отметила инфекционист, полезны полоскания на основе трав или хлоргексидина.
Заложенность носа, уточнила Сметанина, помогут устранить сосудосуживающие капли и промывания растворами с морской водой. Все эти препараты, добавила она, отпускаются без рецепта.
Сметанина сказала, что принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка.
«Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла», — заверила эксперт.