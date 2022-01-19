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Инструкция по выздоровлению. Как правильно лечиться при первых признаках «омикрона»

Классические симптомы ОРВИ почти совпадают с признаками «омикрона», сообщила инфекционист Светлана Сметанина. Она рассказала, как лечиться при первых проявлениях нового штамма COVID-19.

Грипп, ОРВИ.
Грипп, ОРВИ.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1 Как лечиться при первых симптомах «омикрона»?

Начало заболевания «омикроном» обычно сопровождается интоксикацией, высокой температурой, головной и мышечной болями, подчеркнула Сметанина ТАСС. По ее словам, в таком случае нужно выпивать не меньше 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру 3 раза в день и принимать жаропонижающие — в частности, «Ибупрофен», «Парацетамол».

2 А если температура выше 38 держится больше трех дней?

Если температура выше 38 и ее не получается сбить больше трех дней, то Светлана Сметанина рекомендует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)
3 Что делать при першении в горле?

Чтобы уменьшить неприятные ощущения от першения в горле, Сметанина советует средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, отметила инфекционист, полезны полоскания на основе трав или хлоргексидина.

4 Чем убрать заложенность носа?

Заложенность носа, уточнила Сметанина, помогут устранить сосудосуживающие капли и промывания растворами с морской водой. Все эти препараты, добавила она, отпускаются без рецепта.

Нос.
Нос.
www.pxfuel.com.
5 В первые дни с «омикроном» надо принимать антибиотики?

Сметанина сказала, что принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка.

«Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла», — заверила эксперт.

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