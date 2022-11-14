Инсулиновые перекусы вместо картошки с салом. Чем отличается рационы диабетика и обычного человека

Большинство людей проживает свою жизнь спокойно, уплетая булки и шоколадки с соком. Диабетики 1 и 2-го типов не могут похвастаться таким набором десертов в своем рационе. 14 ноября, в День борьбы с диабетом, мы решили рассказать вам, как себя контролируют люди с этой хронической «аутоиммункой».

Утро

Предварительно человек с диабетом замеряет уровень глюкозы в крови при помощи глюкометра, а также смотрит артериальное давление. Делать это приходится за два часа до еды.

После этого по распорядку идет доза инсулина и только потом полноценный завтрак, лишенный глюкозных изысков. В него можно включить яйца, нежирное мясо, картофель без добавления масла и овощи.

Как рассказывают диабетики, строгая диета — залог хорошего самочувствия.

День

Процедура с замером уровня сахара повторяется. В зависимости от показателей человек с диабетом пользуется инсулиновым «перекусом» — ставит укол жизненно необходимого препарата.

Правильное питание. Unsplash.com

Дальше можно приступать к основному блюду, но без простых углеводов в виде булочек, конфет и сладких фруктов. Как правило, на обед, например, неплохо заходят макароны и мясо с овощами, либо пища на пару. Весь рацион должен быть низкоуглеводным.

Диабетики отмечают, что лучше всегда брать с собой горькую шоколадку и воду на случай резкого падения или подъема сахара в крови.

Вечер

И снова здравствуй глюкометр с инсулиновым «подколом». Легкий ужин составляют овощные салаты, бутерброды из цельнозернового хлеба с сыром или йогурты с минимальным содержанием сахара. Завершить день может чашка чая или кофе без сахара и сливок.

Факт На питание сильно влияет и тип диабета, а также индивидуальные показатели сахара в крови. Количество уколов тоже варьируется. Именно для этого, по словам инсулинозависимых, стоит всегда держать под рукой прибор для измерения сахара. При должном подходе можно заниматься спортом и не падать в обморок. Это поможет контролировать вес, который нарушается из-за изменения углеводного обмена.

По информации Российской диабетической Ассоциации.

Беркетова Дарья.