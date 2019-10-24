Инвалидность и паралич: что такое полиомиелит и чем рискуют дети без прививки

Полиомиелит и его симптомы
Большинство людей переносит заболевание без симптомов или с симптомами как у гриппа, пишет Европейское региональное бюро ВОЗ. Однако в одном из 200 случаев вирус проникает в нервную систему и вызывает осложнения.
Полиомиелит разрушает нервные клетки. Это может привести к параличам, затруднению дыхания, может вызывать проблемы при глотании и нарушение речи.
Лечения против полиомиелита нет. Некоторые люди полностью выздоравливают, другие — на всю жизнь остаются инвалидами.
Факт
Вылечить полиомиелит нельзя. Его можно только предотвратить с помощью прививок.
Как делают прививку от полиомиелита
Чтобы сформировать иммунитет к полиомиелиту, младенцам с 3-месячного возраста ставят прививки, пишет city-news.ru. В первый год жизни ребенка вакцинируют трижды. Затем вакцину повторно вводят в 18 месяцев, в 3 года, в 6 и в 14 лет.
Если непривитый ребенок окажется в очаге заражения, он рискует тяжело заболеть и даже остаться инвалидом.