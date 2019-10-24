Инвалидность и паралич: что такое полиомиелит и чем рискуют дети без прививки

Полиомиелит считается одним из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний. Он поражает нервную систему, вызывает параличи, атрофию мышц и может привести к гибели или инвалидности. Во всем мире 24 октября медики и волонтеры посвящают профилактике полиомиелита.

Полиомиелит и его симптомы

Большинство людей переносит заболевание без симптомов или с симптомами как у гриппа, пишет Европейское региональное бюро ВОЗ. Однако в одном из 200 случаев вирус проникает в нервную систему и вызывает осложнения.

Полиомиелит разрушает нервные клетки. Это может привести к параличам, затруднению дыхания, может вызывать проблемы при глотании и нарушение речи.

Лечения против полиомиелита нет. Некоторые люди полностью выздоравливают, другие — на всю жизнь остаются инвалидами.

Шприц. Прививка. СС0

Факт Вылечить полиомиелит нельзя. Его можно только предотвратить с помощью прививок.

Как делают прививку от полиомиелита

Чтобы сформировать иммунитет к полиомиелиту, младенцам с 3-месячного возраста ставят прививки, пишет city-news.ru. В первый год жизни ребенка вакцинируют трижды. Затем вакцину повторно вводят в 18 месяцев, в 3 года, в 6 и в 14 лет.