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Здоровье

Инвалидность и паралич: что такое полиомиелит и чем рискуют дети без прививки

Полиомиелит считается одним из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний. Он поражает нервную систему, вызывает параличи, атрофию мышц и может привести к гибели или инвалидности. Во всем мире 24 октября медики и волонтеры посвящают профилактике полиомиелита.

Прививка. Вакцинация.
Прививка. Вакцинация.
СС0

Полиомиелит и его симптомы

Большинство людей переносит заболевание без симптомов или с симптомами как у гриппа, пишет Европейское региональное бюро ВОЗ. Однако в одном из 200 случаев вирус проникает в нервную систему и вызывает осложнения.

Полиомиелит разрушает нервные клетки. Это может привести к параличам, затруднению дыхания, может вызывать проблемы при глотании и нарушение речи.

Лечения против полиомиелита нет. Некоторые люди полностью выздоравливают, другие — на всю жизнь остаются инвалидами.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

Факт

Вылечить полиомиелит нельзя. Его можно только предотвратить с помощью прививок.

Как делают прививку от полиомиелита

Чтобы сформировать иммунитет к полиомиелиту, младенцам с 3-месячного возраста ставят прививки, пишет city-news.ru. В первый год жизни ребенка вакцинируют трижды. Затем вакцину повторно вводят в 18 месяцев, в 3 года, в 6 и в 14 лет.

Если непривитый ребенок окажется в очаге заражения, он рискует тяжело заболеть и даже остаться инвалидом.

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