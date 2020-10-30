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30 октября 1°C
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«Испанский коронавирус 20A. EU1»: новый тип ковида открыли ученые

Новый вариант коронавируса, впервые зарегистрированный в июне в Испании, распространился на страны Европы.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Сейчас в некоторых европейских государствах число заражений этим штаммом преобладает над остальными, сообщила группа швейцарских и испанских ученых в препринте статьи на специализированном портале medRxiv.

Первые заражения новым вариантом коронавируса 20A. EU1 выявили в Арагоне и Каталонии. Потом он распространился на Валенсию и остальную Испанию.

В июле число зараженных 20A. EU1 в этой стране превысило 40%.

Позже новый тип вируса обнаружили в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, причем число заразившихся им в сентябре колебалось от 40% до 70% от общего количества заболевших.

Заражения 20A. EU1 превалируют над другими вариантами коронавируса в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции.

Эта модификация коронавируса лидирует по количеству заражений не везде, в Европе продолжают циркулировать и другие его штаммы, пишет bfm.ru.

Евросоюз.
Евросоюз.
Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.

По словам экспертов, пока неясно, объясняется ли рост числа заражений 20A. EU1 в Европе его высокой вирулентностью или причина в росте заболеваемости этим штаммом в Испании и последующим распространением туристами в другие страны.

Маскировка

Ранее группа ученых выяснила, что коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжелому ходу заболевания COVID-19. С помощью суперкомпьютера исследователи просканировали более 7 тыс. вирусов. Ученым удалось обнаружить 6 млн примеров вирусной мимикрии.

Биологи установили — некоторые типы вирусов используют мимикрию больше остальных. И активнее всего в этом преуспели именно коронавирусы.

Они имитируют свыше 150 белков, в том числе те из них, которые контролируют свертывание крови или активируют комплемент (набор иммунных белков, который нацеливает патогены на разрушение организма)

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