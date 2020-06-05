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Здоровье

Испытания вакцины от COVID-19 на военных вступили в решающую фазу

Разработанная военными и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вакцина от коронавируса готова к клиническим испытаниям.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Для участия в них отобраны 56 добровольцев из числа военных.

Вакцина прошла проверку на токсичность, иммуногенность и защитную эффективность на животных.

Каждый кандидат на испытания прошел полное обследование. В группе добровольцев — 45 мужчин и пять женщин, сообщает «Красная звезда». Для них выделен отдельный медицинский изолированный корпус, где ранее была проведена полная дезинфекция и обработка помещений. Участников эксперимента доставляли к месту прохождения испытания прошедшие спецобработку автомобили.

Добровольцам от 25 до 50 лет, они контрактники, прапорщики и офицеры, пишет News.ru. Среди них — 10 медработников, в том числе трое врачей.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на эффективность разработанного в Сколково препарата против коронавируса нового типа. По словам Медведева, специалисты научного центра «практически сразу» включились в борьбу с COVID-19, и правительство выдало грант на создание лекарства.

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