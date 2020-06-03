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Здоровье

Испытатель вакцины от COVID-19 рассказал о побочном эффекте препарата

Самым неприятным побочным эффектом после испытания вакцины от COVID-19 является паранойя, заявил журналист издания The Independent Джек Соммерс, добровольно принявший участие в тестах вакцины.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Решив принять участие в исследованиях, британец отправился в клинику. Там он сдал анализы, заполнил необходимые документы о себе и членах своей семьи. Через некоторое время его заявку одобрили.

После введения инъекции Соммерсу выдали градусник и попросили вести дневник, записывая в него все симптомы.

В первую неделю после вакцинации у него пару раз поднялась температура, однако сейчас журналист говорит, что это могло ему показаться, пишет ura.ru.

Других симптомов Соммерс не почувствовал, однако отмечает, что писал о своих ощущениях, как «о столкновении „Титаника“ с айсбергом».

«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», — заключает журналист.

По его словам, тем, кто решит повторить его опыт, стоит готовиться к большому количеству вопросов от родных и друзей, а также к их предостережениям, что COVID-19 можно заразиться во время испытаний.

Кроме того, журналист признается, что верующие в конспирологические теории отговаривали его от участия в исследованиях сыворотки.

Между тем новосибирский центр вирусологии «Вектор» разработал вакцину от коронавируса в виде капель в нос. Клинические испытания вакцины, которая пока не получила название, «Вектор» будет проводить в июне. И если они пройдут удачно, то к сентябрю у человечества будет эффективный препарат. Животные, на которых проводились опыты, перенесли вакцину хорошо и победили COVID-19.

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