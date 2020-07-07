Исследование: более половины врачей считают COVID-статистику недостоверной

Около 60% российских врачей, участвовавших в совместном опросе фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и «Левада-центра», не доверяют официальной статистике по коронавирусу, сообщают «Ведомости».

В рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent было опрошено 502 врача, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19 или имеющими его симптомы.

49% респондентов заявили, что официальная статистика по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом занижена. 9% опрошенных считают, что эти данные преувеличены. 23% уверены, что информация достоверна.

Мнение врачей относительно статистики по числу умерших от коронавируса оказалось аналогичным: 47% считают, что данные занижены, 11% назвали информацию преувеличенной, а 21% — достоверной, пишет polit.ru.

По данным ФОМ, доверие россиян к официальной статистике по коронавирусу за последние месяцы снизилось: в начале апреля ей доверяли 58−59% опрошенных, в конце июня — 46−47%.

Ранее сообщалось, что жители одного из районов Алтайского края говорят о занижении ковид-статистики. В Михайловском районе зарегистрировано уже 96 случаев (по данным на 6 июля) и, по их мнению, это заниженные цифры.

Жители района считают, что болеют якобы не менее 120 человек, среди инфицированных много медиков.