Исследование: у пожилых переболевших нашли больше антител, чем у молодежи

В представленных накануне промежуточных результатах совместного исследования лабораторной службы «Хеликс» и Военно-медицинской академии им. Кирова утверждается — у переболевших ковидом пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи.

«Чем старше человек, тем больше у него вырабатывается антител IgG после перенесенного COVID-19″, — под таким заголовком публикуют пресс-релизы о промежуточных результатах совместного исследования лаборатория „Хеликс“ и Военно-медицинская академия.

В проекте приняли участие 1500 переболевших в возрасте от 18 до 69 лет, которым в течение полугода после выздоровления делали тест на антитела.

В возрастной группе старше 60 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания, следует из данных, пишет bfm.ru.

Как получилось, что у пожилых россиян — которые тяжелее болеют ковид и чаще умирают — оказалось больше антител, чем у молодежи?

„Можно предположить, что в компанию „Хеликс“ приходят сдавать антитела люди самостоятельно, то есть своими ногами, то есть это в основном люди, которые болеют легко или по крайней мере в средней форме и поправляются. Соответственно, мы видим искаженную выборку: мы видим, что пожилые люди, которые сдают антитела в „Хеликсе“ — это пожилые люди, которые справились с болезнью, то есть чей организм хорошо вырабатывает антитела и смог победить коронавирус. Поэтому мы видит у них высокие значения нейтрализующих антител“», — комментирует Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист.

Вакцина. CC0

Свою гипотезу озвучили и в «Хеликсе». Результат «потенциально можно объяснить тем, что у людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию».

Например, можно предположить, что возрастные россияне лучше знакомы с другими коронавирусами, а, соответственно, оперативнее реагируют на ковид. С другой стороны, это не объясняет меньшей эффективности такого ответа — вроде бы, в таком случае молодежь бы переносила инфекцию сложнее пожилых пациентов.

«Ситуация не до конца понятная. Но выраженность иммунного ответа и, скажем так, клинические проявления заболевания могут быть взаимосвязаны, то есть, в том числе чем более бурно реагирует иммунная система на антиген, тем больше разнообразие клинических симптомов либо каких-то нарушений деятельности различных систем организма может быть. Естественно, этот вопрос требует дальнейшего более глубокого изучения и, скажем так, подтверждения, может быть, в каких-то других проектах», — говорит Дмитрий Денисов, медицинский директор службы «Хеликс» .

Совместный проект службы «Хеликс» и Военно-медицинской академии им. Кирова по оценке иммунитета переболевших завершится в августе, публикация окончательных результатов ожидается в сентябре.

В любом случае — даже при том, что в этом конкретном исследовании у пожилых участников пока выявляется больше антител, чем у молодежи — ковид остается наиболее опасен для пациентов в возрасте.

Между тем после прививки от коронавируса антитела могут не выработаться, и проблема может быть связана не с самим препаратом, рассказала врач-инфекционист Анастасия Турова. По ее словам, иммуноглобулины могут не образоваться из-за особенностей иммунной системы конкретного человека.