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Здоровье

Почему после прививки могут не появиться антитела, рассказала эксперт

После прививки от коронавируса антитела могут не выработаться, и проблема может быть связана не с самим препаратом, рассказала врач-инфекционист Анастасия Турова.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

По ее словам, иммуноглобулины могут не образоваться из-за особенностей иммунной системы конкретного человека, пишет «Росбалт». Антитела могут также не появиться при наличии некоторых сопутствующих заболеваний, например, при ВИЧ или онкоболезнях.

«Также к причинам отсутствия антител можно отнести прием некоторых медпрепаратов», — отметила Турова.

Если тест не показывает антитела, возможно, в этом виноваты сама лаборатория либо пациент, который сдал не тот тест, который нужен был в его случае: переболевшие и привитые сдают анализы на разные антитела.

«Если у вас не определили наличие иммуноглобулинов, это еще не значит, что у вас их нет. Необходимо пересдать анализы в другой лаборатории через 2−4 недели», — подытожила эксперт.

Общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после полной вакцинации и может упасть более чем на 50% в течение 10 недель, следует из результатов исследований.

Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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