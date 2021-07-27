О сроках падения уровня антител после вакцинации рассказали исследователи

Общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после полной вакцинации и может упасть более чем на 50% в течение 10 недель, следует из результатов исследований.

Специалисты проанализировали данные 600 человек и выяснили, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca.

В то же время клинические последствия от снижения антител пока еще не ясны, поэтому нельзя говорить о падении уровня защиты против коронавируса.

Как показывают другие исследования, вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых форм ковида.

Для Pfizer уровни антител снизились с среднего значения 7506 единиц на миллилитр (ед/мл) в течение 21−41 дня до 3320 единиц на миллилитр через 70 дней и более.

Для Astra Zeneca уровни антител снизились со среднего значения 1201 единица на миллилитр через 0−20 дней до 190 единиц на миллилитр (67−644) через 70 или более дней, пишет Lenta.ru.

Если антитела продолжат снижаться такими темпами, то это может означать значительное ослабевание защитных свойств вакцин, особенно в отношении новых вариантов вируса, считают ученые.

Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале пожаловался на то, что многие люди используют некоторые медицинские термины, не понимая их значения.

Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации.

В список Мясникова попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».