Теледоктор предложил запретить слова «антитела» и «иммунитет»

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram -канале пожаловался на то, что многие люди используют некоторые медицинские термины, не понимая их значения.

Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации.

В список Мясникова попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».

«Ни один человек, произносящий эти слова, не понимает, что он говорит и с кем он говорит. 99,99% не понимают просто самой сути и употребляют публично термины совершенно извращенно и ошибочно, включая врачей», — написал доктор.

«Какой смысл в употреблении всех этих красивых слов и наукообразных рассуждений, когда за ними стоит минусовая информация?!» — цитирует доктора Lenta.ru.

Мясников посетовал на то, что люди, которые используют медицинские термины, не только не понимают их значения, но и извращают его.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников перечислил простые способы, как избавиться от такой вредной привычки, как курение. Мясников призвал россиян после еды, чтобы побороть желание выкурить сигарету, идти и мыть посуду.