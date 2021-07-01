1 июля
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Здоровье

Теледоктор предложил запретить слова «антитела» и «иммунитет»

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале пожаловался на то, что многие люди используют некоторые медицинские термины, не понимая их значения.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации.

В список Мясникова попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».

«Ни один человек, произносящий эти слова, не понимает, что он говорит и с кем он говорит. 99,99% не понимают просто самой сути и употребляют публично термины совершенно извращенно и ошибочно, включая врачей», — написал доктор.

«Какой смысл в употреблении всех этих красивых слов и наукообразных рассуждений, когда за ними стоит минусовая информация?!» — цитирует доктора Lenta.ru.

Мясников посетовал на то, что люди, которые используют медицинские термины, не только не понимают их значения, но и извращают его.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников перечислил простые способы, как избавиться от такой вредной привычки, как курение. Мясников призвал россиян после еды, чтобы побороть желание выкурить сигарету, идти и мыть посуду.

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