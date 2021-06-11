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Здоровье

Рекомендация медика: чтобы бросить курить, нужно мыть посуду

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников перечислил простые способы, как избавиться от такой вредной привычки, как курение.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Медик в своем Telegram-канале посоветовал россиянам прежде всего избегать факторов риска — общества других курящих, стрессовых ситуаций, употребления кофе, чая, алкоголя, а также острой и соленой еды.

Теледоктор признал — курильщику трудно полностью себя оградить от всего перечисленного. В связи с этим Мясников призвал россиян после еды, чтобы побороть желание выкурить сигарету, идти и мыть посуду.

«Поел и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты», — пояснил телеведущий.

По его словам, также при остром желании закурить помогают дыхательная гимнастика или перекусы семечками, морковкой, пишет «Росбалт». Кроме того Мясников рекомендует желающим избавиться от вредной привычки посещать кафе и рестораны, где не курят, выкинуть зажигалки и пепельницы.

Ранее эксперты выяснили, что за 35 лет — начиная с середины 90-х годов — в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 млн человек.

Самый высокий уровень курящей молодежи — среди студентов ПТУ и техникумов. Зависимы от табака около 73% парней и 65% девушек.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта.

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