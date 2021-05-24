Стало известно, сколько россиян погибают от алкоголя, наркотиков и табака

Более миллиона россиян ежегодно погибают от вредных привычек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад федерального проекта « Трезвая Россия ».

Эксперты выяснили, что за 35 лет — начиная с середины 90-х годов — в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 млн человек.

«Общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тысяч человек. Наиболее близким к реальности число потребителей наркотиков превышает 5 млн человек, или 3,5% от всего населения», — говорится в исследовании.

Динамика вовлечения молодежи в потребление наркотиков, как заявляют эксперты, за последние пять лет в целом негативная.

Так, число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60% - один зависимый за год втягивает в среднем около 10 человек.

«Более 20% всех курящих жителей России начали курить в возрасте 14−15 лет. Более 40% мальчиков курят, девушек около 7%. Среди детей все больше появляется курильщиков и больных легочными заболеваниями», — выяснили аналитики.

Самый высокий уровень курящей молодежи — среди студентов ПТУ и техникумов. Зависимы от табака около 73% парней и 65% девушек.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта.