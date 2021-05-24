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Жизнь

Стало известно, сколько россиян погибают от алкоголя, наркотиков и табака

Более миллиона россиян ежегодно погибают от вредных привычек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад федерального проекта «Трезвая Россия».

Банкет. Алкоголь.
Банкет. Алкоголь.
CC0

Эксперты выяснили, что за 35 лет — начиная с середины 90-х годов — в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 млн человек.

«Общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тысяч человек. Наиболее близким к реальности число потребителей наркотиков превышает 5 млн человек, или 3,5% от всего населения», — говорится в исследовании.

Динамика вовлечения молодежи в потребление наркотиков, как заявляют эксперты, за последние пять лет в целом негативная.

Так, число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60% - один зависимый за год втягивает в среднем около 10 человек.

«Более 20% всех курящих жителей России начали курить в возрасте 14−15 лет. Более 40% мальчиков курят, девушек около 7%. Среди детей все больше появляется курильщиков и больных легочными заболеваниями», — выяснили аналитики.

Самый высокий уровень курящей молодежи — среди студентов ПТУ и техникумов. Зависимы от табака около 73% парней и 65% девушек.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта.

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