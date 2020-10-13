Исследователи назвали время «жизни» коронавируса на коже

Эти данные исследователи получили впервые в ходе эксперимента.
Также было установлено, что обработка 80-процентным этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы. Даже простое мытье рук под проточной водой позволит уменьшить количество вирусов в 100 раз, пишет bfm.ru.
Если же руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.
Ранее китайские исследователи заявили о новой опасности COVID-19. Коронавирус нового типа может поражать не только клетки легких и слизистой оболочки, но и ткани глаз — к такому выводу пришли офтальмологи из Уханя.