Исследователи назвали время «жизни» коронавируса на коже

Коронавирус COVID-19 живет на коже человека от шести до девяти часов. Этот показатель примерно в пять раз превышает показатель вирусов гриппа, которые исчезали с кожи человека примерно через один-два часа, выяснили японские ученые, отмечает ТАСС .

Эти данные исследователи получили впервые в ходе эксперимента.

Также было установлено, что обработка 80-процентным этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы. Даже простое мытье рук под проточной водой позволит уменьшить количество вирусов в 100 раз, пишет bfm.ru.

Если же руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.

Ранее китайские исследователи заявили о новой опасности COVID-19. Коронавирус нового типа может поражать не только клетки легких и слизистой оболочки, но и ткани глаз — к такому выводу пришли офтальмологи из Уханя.