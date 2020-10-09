Китайские исследователи заявили о новой опасности коронавируса

Коронавирус нового типа может поражать не только клетки легких и слизистой оболочки, но и ткани глаз — к такому выводу пришли офтальмологи из Уханя, сообщает ТАСС .

Исследователи нашли фрагменты белковой оболочки частиц SARS-CoV-2 внутри клеток глаз легко переболевшей коронавирусной инфекцией женщины, у которой впоследствии начались серьезнейшие проблемы со зрением.

Через две недели после выписки из больницы у женщины начал болеть левый глаз, а потом ее зрение стало слабеть.

В ходе анализов выяснилось, что причиной стал коронавирус.

Ранее было известно, что SARS-CoV-2 поражает клетки легких, слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также других органов, пишет bfm.ru.

Статью с описанием этого случая опубликовал научный журнал JAMA Ophthalmology.

Коронавирус может попасть в дом вместе с продуктами и обувью, а также через вытяжку от зараженных соседей, рассказала ранее врач-терапевт Лариса Алексеева.

Алексеева посоветовала мыть все упаковки, которые куплены в магазине, а также чистить обувь с мылом или обрабатывать ее спиртом. По ее словам, это поможет убить коронавирус и не заразиться. Кроме этого, врач посоветовала менять фильтр на вытяжке хотя бы раз в год.