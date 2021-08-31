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Здоровье

Исследователи обнаружили новый вариант коронавируса

Южноафриканские ученые обнаружили новый вариант коронавируса с множественными мутациями.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Исследователи еще не установили — является ли он более заразным или способен преодолеть иммунитет, обеспечиваемый вакцинами или предшествующей инфекцией, сообщает Bloomberg.

Новый вариант — C.1.2 — впервые обнаружен в мае и в настоящее время распространился в большинстве провинций Южной Африки и семи других странах Африки, Европы, Азии и Океании, согласно исследованиям, которые еще не прошли экспертную оценку,, пишет bfm.ru.

Один из экспертов сказал, что его появление говорит нам о том, что «эта пандемия еще далека от завершения и что этот вирус все еще ищет способы, как лучше заразить нас. На этом этапе людей не следует слишком тревожить, и варианты с большим количеством мутаций неизбежно возникнут в ходе пандемии».

Ранее сообщалось, что выявлено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса.

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