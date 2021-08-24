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Здоровье

Выявлено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Американские ученые обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, пишет РИА «Новости».

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Исследователи опытным путем выявили, что антитело SARS2−38 способно уничтожать известные штаммы коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Также оно борется с редкими мутациями.

Также у антитела есть высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет самостоятельно или во время терапии.

Ранее Центр им. Гамалеи создал заготовки вакцин против новых штаммов коронавируса. Но при этом российские ученые утверждают, что «Спутник» продолжает защищать и от новых штаммов.

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