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Здоровье

Российские разработчики вакцины сделали заготовки против новых штаммов ковида

Центр им. Гамалеи создал заготовки вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать, то мы к этому готовы. Хотя сейчас „Спутник“ вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — цитирует агентство главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

О первой вакцине

Препарат «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, зарегистрировали как вакцину от коронавируса в августе 2020 года, пишет polit.ru.

Финальную фазу испытаний завершили, ее промежуточные результаты в феврале 2021 года опубликовал один из самых авторитетных медицинских журналов в мире — The Lancet. В статье утверждалось, что вакцина безопасна и эффективна на 91,6%.

Российские фармацевтические компании с начала года выпустили около 30 млн доз «Спутника V» на 57 млрд рублей.

«Спутник V» уже зарегистрировали 69 стран с общим населением более 3,7 млрд человек. Среди государств, одобривших препарат, — Беларусия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Тунис, Армения, Мексика, Монголия, Бахрейн, Черногория, Казахстан, Сирия, Египет.

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) также проверяет «Спутник V» с марта 2021 года. Вакцина может быть одобрена, когда проверят производство и получат всю информацию о технологии.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

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