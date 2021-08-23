Российские разработчики вакцины сделали заготовки против новых штаммов ковида

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать, то мы к этому готовы. Хотя сейчас „Спутник“ вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — цитирует агентство главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

О первой вакцине

Препарат «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, зарегистрировали как вакцину от коронавируса в августе 2020 года, пишет polit.ru.

Финальную фазу испытаний завершили, ее промежуточные результаты в феврале 2021 года опубликовал один из самых авторитетных медицинских журналов в мире — The Lancet. В статье утверждалось, что вакцина безопасна и эффективна на 91,6%.

Российские фармацевтические компании с начала года выпустили около 30 млн доз «Спутника V» на 57 млрд рублей.

«Спутник V» уже зарегистрировали 69 стран с общим населением более 3,7 млрд человек. Среди государств, одобривших препарат, — Беларусия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Тунис, Армения, Мексика, Монголия, Бахрейн, Черногория, Казахстан, Сирия, Египет.

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) также проверяет «Спутник V» с марта 2021 года. Вакцина может быть одобрена, когда проверят производство и получат всю информацию о технологии.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».