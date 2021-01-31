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Здоровье

Исследователи описали влияние коронавируса на легкие сразу после заражения

Ученые Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний выяснили, как именно влияет на легкие COVID-19, пишет MedicalXpress.

Легкие. Пневмония. Снимок.
Легкие. Пневмония. Снимок.
СС0

Эксперты создали искусственные клетки, схожие с клетками легких человека.

Выяснилось, что инфекция поражает ткани спустя час после попадания в них.

При этом вирус «полностью перестраивал клетки легких», пишет «Росбалт». Уже три-шесть часов он вносил изменения в метаболические процессы и повреждал ядерные мембраны.

С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Однако тайна COVID все еще не разгадана, пишут журналисты швейцарского издания Le Temps.

Происхождение

До сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае.

Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид останется нерешенным.

Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств этой версии тоже пока нет.

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