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Таинственный коронавирус: за год ученые так и не смогли «расколоть» ковид

С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Однако тайна COVID все еще не разгадана, пишут журналисты швейцарского издания Le Temps.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Происхождение

До сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае.

Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид останется нерешенным.

Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств этой версии тоже пока нет.

Передача

Среди других загадок — передача вируса.

До сих пор точно не установлено, как именно она происходит.

Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, и каков в действительности уровень смертности.

Еще непонятно, какими лекарствами лечить ковид, и почему одни случаи заболевания серьезны, а другие — безобидны. «Тайнами окутаны» и мутации вируса.

Дети

Еще одна загадка — дети. Считается, что для них вирус менее опасен.

Однако по-прежнему неизвестно — каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе. Не менее интересно, заражаются ли вирусом домашние животные, пишет «Росбалт».

Ключевые вопросы

Без ответа остаются и ключевые вопросы — чем и когда закончится эпидемия?

Будет ли вирус носить сезонный характер, уменьшится ли в ближайшее время количество случаев заболевания, будет ли эффективной вакцинация?

На все эти вопросы ученые пока ответить не в состоянии.

Разведка

У Службы внешней разведки России (СВР) нет достоверных данных о том, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

Спецслужба склоняется к тому, что SARS-CoV-2 появился из природы.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения COVID-19.

Пандемия продолжается.

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