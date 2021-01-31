Таинственный коронавирус: за год ученые так и не смогли «расколоть» ковид

С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Однако тайна COVID все еще не разгадана, пишут журналисты швейцарского издания Le Temps .

Происхождение

До сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае.

Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид останется нерешенным.

Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств этой версии тоже пока нет.

Передача

Среди других загадок — передача вируса.

До сих пор точно не установлено, как именно она происходит.

Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, и каков в действительности уровень смертности.

Еще непонятно, какими лекарствами лечить ковид, и почему одни случаи заболевания серьезны, а другие — безобидны. «Тайнами окутаны» и мутации вируса.

Дети

Еще одна загадка — дети. Считается, что для них вирус менее опасен.

Однако по-прежнему неизвестно — каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе. Не менее интересно, заражаются ли вирусом домашние животные, пишет «Росбалт».

Ключевые вопросы

Без ответа остаются и ключевые вопросы — чем и когда закончится эпидемия?

Будет ли вирус носить сезонный характер, уменьшится ли в ближайшее время количество случаев заболевания, будет ли эффективной вакцинация?

На все эти вопросы ученые пока ответить не в состоянии.

Разведка

У Службы внешней разведки России (СВР) нет достоверных данных о том, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

Спецслужба склоняется к тому, что SARS-CoV-2 появился из природы.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения COVID-19.

Пандемия продолжается.