Таинственный коронавирус: за год ученые так и не смогли «расколоть» ковид

Происхождение
До сих пор не известно, как на самом деле началась эпидемия. Принято считать, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае.
Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем начать заражать людей — поиски этого «промежуточного хозяина» успехом пока не увенчались, не секвентирован его геном, а значит, вопрос о происхождении ковид останется нерешенным.
Возможно также, что вирус случайно ускользнул из лаборатории, но доказательств этой версии тоже пока нет.
Передача
Среди других загадок — передача вируса.
До сих пор точно не установлено, как именно она происходит.
Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, и каков в действительности уровень смертности.
Еще непонятно, какими лекарствами лечить ковид, и почему одни случаи заболевания серьезны, а другие — безобидны. «Тайнами окутаны» и мутации вируса.
Дети
Еще одна загадка — дети. Считается, что для них вирус менее опасен.
Однако по-прежнему неизвестно — каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе. Не менее интересно, заражаются ли вирусом домашние животные, пишет «Росбалт».
Ключевые вопросы
Без ответа остаются и ключевые вопросы — чем и когда закончится эпидемия?
Будет ли вирус носить сезонный характер, уменьшится ли в ближайшее время количество случаев заболевания, будет ли эффективной вакцинация?
На все эти вопросы ученые пока ответить не в состоянии.
Разведка
У Службы внешней разведки России (СВР) нет достоверных данных о том, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
Спецслужба склоняется к тому, что SARS-CoV-2 появился из природы.
«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.
Он добавил, что для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения COVID-19.
Пандемия продолжается.