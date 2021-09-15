Исследователи рассказали о людях с супериммунитетом против ковида

По словам иммунологов из Пенсильванского университета, у людей, которые переболели COVID-19 в прошлом году, а затем привились вакциной Pfizer или Moderna, начинают вырабатываться гибкие антитела и формироваться «гибридный» иммунитет к SARS-CoV-2.

Антитела у таких людей способны нейтрализовать все шесть самых сильных вариантов коронавируса, включая штаммы «дельта» и «бета».

Более того, они способны деактивировать псевдовирус, специально «сконструированный» для высокой устойчивости к нейтрализации, установили ученые, пишет «Росбалт».

Между тем в России вывели белоснежных кур, дающих яйца для вакцин. Это специальная порода кур, которая дает яйца Clean Eggs, используемые для производства вакцин против гриппа человека и в ветеринарии.