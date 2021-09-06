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Жизнь

В России вывели белоснежных кур, дающих яйца для вакцин

В России вывели специальную породу кур, которая дает яйца Clean Eggs, используемые для производства вакцин против гриппа человека и в ветеринарии, сообщают «Известия».

Куры.
Куры.
CC0

Кур вывели во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ). Новая порода получила название «русская белоснежная».

Особыми характеристиками обладают яйца этой породы. Чтобы сделать вакцину на основе яйца, у него должен быть большой объем амниотической жидкости — она окружает желток, и там размножается вирус.

Кроме того, яйцо не должно обладать иммунитетом, который уничтожил бы патоген.

«Мы отбирали кур-матерей, которые несли самые крупные яйца, но с маленьким желтком. Дело в том, что амниотическая жидкость содержится в белке, поэтому нужно увеличивать его объем. Это, в свою очередь, увеличивает титр вируса, получаемого „на выходе“, что дает существенный экономический эффект при производстве препаратов. Кроме того, мы отбирали кур по признаку отсутствия антител против разных вирусов и не вакцинировали их от ряда болезней для достижения той же цели», — рассказала главный научный сотрудник ВНИИГРЖ Ольга Станишевская.

В НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева подтвердили, что яйца новой породы подходят для производства вакцины против как минимум двух штаммов гриппа.

Ранее узбекские исследователи разработали вакцину от коронавируса в виде помидора.

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