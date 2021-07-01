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Здоровье

Исследователи рассказали о ранних признаках заболевания ковидом

Ученые перечислили более широкий набор признаков, с помощью которых можно выявить больше случаев коронавируса на ранней стадии или протекающих в легкой форме, пишет РИА Новости.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Специалисты Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений составили расширенный список признаков, которые характерны для ранних стадий заражения коронавирусом.

Авторы исследования считают, что наиболее распространенные симптомы, среди которых кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса, позволяют выявить лишь 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.

Для молодых людей до 17 лет показательный признак — головная боль. Для взрослых — потеря аппетита, а для людей от 18 до 54 лет — мышечные боли, пишет Lenta.ru.

Такой подход может увеличить долю обнаружения коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, уверены исследователи.

Ранее ученые рассказали, как коронавирус влияет на мужскую половую систему. Пациенты с коронавирусом нередко жалуются на боли в паховой области и яичках, у некоторых из них снижался уровень тестостерона.

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