Исследователи рассказали о вирусе, который вызовет следующую пандемию

Новую пандемию в ближайшем будущем вызовет вирус гриппа, предупредили ученые, пишет The Guardian.

Грипп представляет собой самую большую пандемическую угрозу в мире, основан на долгосрочных исследованиях, показывающих, что он постоянно мутирует.

Также другой наиболее вероятной причиной пандемии, после гриппа, станет «болезнь X», указывает РБК.

Есть мнение, что Sars-CoV-2 спровоцирует новую эпидемию.

Ранее странную связь между пандемиями и земной атмосферой обнаружили исследователи.

Что такое "Х"

"Болезнью X" называют неизвестный человечеству патоген, который гипотетически способен вызвать пандемию.

Еще в ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из 300 специалистов для его изучения. Предположили, что смертность будет в десятки раз выше, чем от COVID-19.

В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства. По словам ученых, "Х" в названии означает "неожиданность".

Симптомы

Эксперты заявили, что болезнь "X" — это X-метаболический синдром, который не имеет отношения к инфекции. Также болезнь не может передаваться от человека к человеку. Синдром-X может только приобретаться.

Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что приводит к сахарному диабету.

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