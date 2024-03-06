Странную связь между пандемиями и земной атмосферой обнаружили исследователи

Опустошительные эпидемии чумы и других болезней в прошлом отражались на составе атмосферы Земли, выяснили ученые.

Это следует из результатов исследования льдов Антарктиды, указывает Газета.Ru.

Данные о содержании углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли сопоставили с некоторыми историческими событиями.

Так, на рубеже XVI и XVII веков произошло резкое падение концентрации CO2. Этот период совпал с экспедициями между Старым и Новым Светом. Тогда множество жителей в Северной и Южной Америках оказались жертвами привезенных из Европы болезней. А когда члены экспедиций вернулись в Европу, местные жители заразились незнакомыми патогенами.

Пандемии "косили" численность населения так, что уцелевшие были вынуждены бежать из охваченных болезнью районов. На опустевших местах разрастались леса. Они поглощали огромное количество углекислого газа из атмосферы.

Ранее сроки наступления глобальной катастрофы назвали исследователи.

Потоп наступит в ближайшие 100 лет, говорится в исследовании.

Глобальная опасность от подъема уровня мирового океана возрастает благодаря активным приливам, увеличивающимся волнам и штормам.

Если человечество не примет никаких мер, то к 2100 году внушительная часть суши окажется под водой — прибрежные районы будут затоплены примерно на 50 процентов.

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