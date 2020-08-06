Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 августа 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Исследователи рассказали о взаимосвязи температуры тела и развитием COVID-19

Американские исследователи выяснили, что температура тела при первоначальном обращении за медицинской помощью пациентов с коронавирусной инфекцией, может показать дальнейшее развитие заболевания COVID-19.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«Степень повышения температуры может отражать тяжесть воспаления. <…> Низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 °C увеличения температуры приходится значимый прирост смертности», — цитируют сообщение «Известия».

У всех пациентов был один общий симптом — лихорадка. Из группы пациентов со значительно низкой температурой тела (ниже 35,5 °C), умирали около 44%, а из группы пациентов с повышенной температурой тела (выше 40 °C), смертность достигла 42%, пишет News.ru.

Исследователи отметили — мониторинг температуры тела пациентов с COVID-19 может в дальнейшем помочь в прогнозировании уровня смертности.

Вакцина

Россия лидирует в начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса. Однако у многих возникают вопросы о ее надежности и эффективности.

Есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость