Исследователи рассказали о взаимосвязи температуры тела и развитием COVID-19

Американские исследователи выяснили, что температура тела при первоначальном обращении за медицинской помощью пациентов с коронавирусной инфекцией, может показать дальнейшее развитие заболевания COVID-19.

«Степень повышения температуры может отражать тяжесть воспаления. <…> Низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 °C увеличения температуры приходится значимый прирост смертности», — цитируют сообщение «Известия».

У всех пациентов был один общий симптом — лихорадка. Из группы пациентов со значительно низкой температурой тела (ниже 35,5 °C), умирали около 44%, а из группы пациентов с повышенной температурой тела (выше 40 °C), смертность достигла 42%, пишет News.ru.

Исследователи отметили — мониторинг температуры тела пациентов с COVID-19 может в дальнейшем помочь в прогнозировании уровня смертности.

Вакцина

Россия лидирует в начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса. Однако у многих возникают вопросы о ее надежности и эффективности.

Есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку.