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Здоровье

Появились опасения по поводу качества российской вакцины из-за скорости ее разработки

Россия лидирует в начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса. Однако у многих возникают вопросы о ее надежности и эффективности, пишет L’Express.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

Общественность обсуждает четыре стороны разработки: «Что обещает Россия? На каком этапе находятся исследования? Что думают об этом ученые? Что говорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)?»

Между тем есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку, пишет Lenta.ru.

ВОЗ разделяет такие опасения и направила России предостережение с призывом соблюдать действующие протоколы при разработке вакцины.

Это необходимо, чтобы удостовериться в том, против чего работает вакцина, кому она может помочь, нет ли у нее побочных эффектов и не перевешивают ли они положительные качества.

Ранее своими опасениями поделились шведские эксперты. Они считают, что российские ученые едва ли могли успеть тщательно исследовать побочные эффекты прививки.

В начале августа в Минобороны отчитались об окончательных итогах тестирования прививки на добровольцах. Результаты медицинской диагностики показали, что у всех испытуемых есть явный иммунный ответ и нет побочных эффектов.

«Спутник»

Разработка российской вакцины от коронавируса нового типа сравнима с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, заявил ранее CNN гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев.

Он имел в виду успешный запуск СССР первого в мире искусственного спутника в 1957 году.

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