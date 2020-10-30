Исследователи выяснили, где находится основной источник распространения коронавируса

Американские ученые пришли к выводу о том, что коронавирусная инфекцией легче всего распространяется и размножается в ротовой полости человека.

Рот, особенно располагающиеся в нем слюнные железы, язык и миндалины, — одно из самых «благоприятных» мест для формирования очага коронавирусной инфекции и ее последующего размножения.

Опасность инфицирования через рот может быть недооценена.

Увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. Также увеличивается риск передачи коронавируса от зараженного к другому человека при кашле или в ходе разговора.

Потому необходимо носить маски, так как это средство индивидуальной защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса через ротовую полость, пишет kp.ru.

В настоящее время специалисты изучают возможные симптомы «орального заражения», но пока что смогли выделить только стандартные для коронавируса признаки — потерю вкуса и сухость во рту.

Статья опубликована в научной библиотеке medRxiv.

Ранее ученые выяснили, что коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжелому ходу заболевания COVID-19.

Специалисты исследовали, как как вирусные белки могут имитировать трехмерную структуру белков организма, чтобы помочь вирусу завершить весь свой жизненный цикл в клетках-хозяевах.