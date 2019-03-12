Из-за черного снега в Кемеровской области временно закрыли угольную фабрику

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха после публикации в СМИ сообщений о «черном снеге» в Прокопьевске и Киселевске. Из-за этого возбудили два уголовных дела, а в одном из городов временно запретили работать обогатительной фабрике.

Ведомство установило, что в феврале 2019 года на территории Киселевска и Прокопьевска воздух был загрязнен угольной пылью. По этому поводу провели проверку в отношении обогатительной фабрики «Черкасовская» в Киселевске и горно-обогатительной фабрики «Прокопьевская».

Выяснилось, что заводы допускают превышение установленных для предприятий нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в воздух по взвешенным веществам (пыль), а также по углероду (саже).

На погрузочной станции фабрики «Прокопьевская» не нашли пылеулавливающего оборудования, что стало причиной загрязнения воздуха. Директору завода внесли представление, а также привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Фабрике запретили работать в течение 60 суток.

Природоохранный прокурор обратился с иском о приостановлении эксплуатации источников негативного воздействия на фабрике «Черкасовская». Дело рассматривается в районном суде.

В отношении этого предприятия также возбудили административное дело за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Материалы проверки направили в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области для рассмотрения.

Кроме того, по факту загрязнения атмосферного воздуха на территории Киселевска и Прокопьевска ГУ МВД по Кемеровской области возбудило два уголовных дела по признакам загрязнения атмосферы. Производится предварительное расследование.

Руководителю Управления Росприроднадзора по Кемеровской области прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в связи с недостаточными мерами реагирования на нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что в кузбасском городе Мыски коммунальщики покрасили снежную горку белой краской, чтобы она казалась не такой грязной. На выбросы угольной сажи жаловались и жители Алтайского края из совхоза «Победа» Кулундинского района.