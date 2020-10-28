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Здоровье

Из-за нехватки мест в сибирском госпитале ковидных больных начали размещать на лестницах

Минздрав Новосибирской области согласился с дефицитом мест в коронавирусом госпитале Куйбышевской ЦРБ.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Ранее пациентов больницы начали размещать на лестничных клетках, мест для них не осталось даже в коридоре, пишет Тайга.инфо.

Госпиталь рассчитан на 60 мест, однако сейчас там находятся 70 человек с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, которым нужна кислородная поддержка и круглосуточное наблюдение.

«Помимо жителей Куйбышевского района госпиталь принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов. Медпомощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно, отказ в ее оказании не допускается. Все пациенты ее получают», — уточнили в пресс-службе минздрава.

Часть пациентов не может быть выписана на амбулаторное лечение из-за отсутствия в аптеках лекарств для пневмонии.

В больнице же, по словам чиновников, есть запас препаратов.

Накануне в Омске скорая помощь от безысходности привезла тяжелых больных к зданию минздрава. Задыхающихся больных нигде не принимали на госпитализацию.

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