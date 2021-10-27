Из-за шести заболевших ковидом ввели карантин в трехмиллионном китайском городе

В городе с населением 3,7 млн человек коронавирус выявили у шестерых человек.

Жителям города запретили выходить из дома без крайней необходимости. В жилые комплексы будут впускать и выпускать из них только по пропускам.

25 октября в Ланьчжоу выявили шесть случаев заражения коронавирусом. С 18 октября в городе заболели 39 человек, пишет polit.ru.

Всего за последнюю неделю в Китае было зарегистрировано более 100 случаев заболевания в 11 провинциях.

Между тем китайские специалисты исследуют банк крови города Ухань. Исследования проводятся с целью окончательно установить происхождение COVID-19.