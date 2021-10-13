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Здоровье

Китайские специалисты исследуют банк крови города Ухань

Китай будет изучать тысячи образцов из банка крови города Ухань.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Исследования проводятся с целью окончательно установить происхождение COVID-19, сообщает CNN.

«Китай готовится изучить десятки тысяч образцов из банка крови города Ухань в рамках расследования происхождения коронавируса», — заявили журналисты со ссылкой на источники в китайском правительстве.

В банке крови находится до 200 тыс. образцов. В их числе полученные в последние месяцы 2019 года.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила о важности данных образцов, потому что благодаря им есть шанс найти причину появления коронавирусной инфекции.

Китайские официальные лица подчеркнули — образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они потребуются в качестве доказательства на судебных процессах.

При этом двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года уже скоро истекает. В результате эксперты намерены начать исследование имеющихся образцов, пишет Газета.Ru.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Доклад

Ранее независимая комиссия Национальной разведки США опубликовала доклад о вероятных причинах возникновения COVID-19. В частности, там сообщается, что вирус не был разработан как биологическое оружие, равно как и не был создан с помощью генной инженерии.

Отмечалось, что китайские власти не знали о вирусе до того, как возникла первая вспышка в Ухане.

Между тем в Узбекистане создали съедобную вакцину от коронавируса. Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали вакцину на основе помидора.

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