Издателя «Медиазоны» увезли на «скорой» в реанимацию

Девушка Верзилова — участница группы Вероника Никульшина — рассказала, что ему стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. Мужчина начал терять зрение, речь и способность передвигаться.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — приводит издание слова Никульшиной.

Деыушке врачи не сказали ничего — статус гражданской жены не позволяет разглашать информацию. Однако когда вечером 12 сентября в больницу приехала мать Верзилова, ей тоже ничего не озвучили.

По информации телеканала РЕН-ТВ, из-за проблем с кровоснабжением у Верзилова наблюдалось нарушение функций мозга. По данным телеграм-канала Mash, ему поставили диагноз «вертебро-базилярная недостаточность», угрозы его жизни нет, пишет znak.com.

Никульшина и Верзилов участвовали в акции Pussy Riot на финальном матче ЧМ-2018 по футболу в «Лужниках» 15 июля. Они выбежали на поле, из-за этого игру ненадолго приостановили, их выпроводили и задержали. Таким образом они провели акцию за освобождение политзаключенных, прекращение уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

Участникам назначили по 15 суток ареста.