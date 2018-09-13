Читайте нас в соцсетях
13 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Здоровье
127

Издателя «Медиазоны» увезли на «скорой» в реанимацию

Участник группы Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в токсикореанимационное отделение московской больницы в тяжелом состоянии, пишет «Медуза».

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

Девушка Верзилова — участница группы Вероника Никульшина — рассказала, что ему стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. Мужчина начал терять зрение, речь и способность передвигаться.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — приводит издание слова Никульшиной.

Деыушке врачи не сказали ничего — статус гражданской жены не позволяет разглашать информацию. Однако когда вечером 12 сентября в больницу приехала мать Верзилова, ей тоже ничего не озвучили.

По информации телеканала РЕН-ТВ, из-за проблем с кровоснабжением у Верзилова наблюдалось нарушение функций мозга. По данным телеграм-канала Mash, ему поставили диагноз «вертебро-базилярная недостаточность», угрозы его жизни нет, пишет znak.com.

Никульшина и Верзилов участвовали в акции Pussy Riot на финальном матче ЧМ-2018 по футболу в «Лужниках» 15 июля. Они выбежали на поле, из-за этого игру ненадолго приостановили, их выпроводили и задержали. Таким образом они провели акцию за освобождение политзаключенных, прекращение уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

Участникам назначили по 15 суток ареста.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка