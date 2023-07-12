Изменения личности и дезорганизация: врач раскрыл первые симптомы деменции

Врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков рассказал, как распознать деменцию. Об этом пишет "Московский комсомолец".

По его словам, первыми признаками болезни являются проблемы с планированием и организацией, а также изменения личности.

Более того, в начале развития деменции у человека начинаются трудности с артикулляцией и произношением слов, сложности с ориентированием в новых местах.

При появлении этих симптомов медик советует незамедлительно обратиться к врачу. Невролог или психиатр сможет замедлить прогрессирование патологии.

Однако не стоит ставить диагноз самостоятельно и делать поспешные выводы. Аналогичные признаки могут проявляться при усталости или стрессе.

Симптомы деменции должны сохраняться у пациента на протяжении нескольких месяцев. Иногда после отдыха они пропадают.

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