14 января -19°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Измерение антител к COVID-19 в Минздраве назвали бесполезным

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием, пишет РБК.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

«Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований», — отметил он, комментируя реплику журналиста о «привычке» россиян к измерению уровня антител к COVID-19.

Самое правильное решение — вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава через полгода, указал эксперт.

По мнению инфекциониста, только в этом случае будет достигнут максимальный результат — и индивидуальный, и популяционный, пишет Газета.Ru.

Ранее ученые выявили неожиданный сбой в работе антител к COVID-19.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость