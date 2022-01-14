Измерение антител к COVID-19 в Минздраве назвали бесполезным

«Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований», — отметил он, комментируя реплику журналиста о «привычке» россиян к измерению уровня антител к COVID-19.

Самое правильное решение — вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава через полгода, указал эксперт.

По мнению инфекциониста, только в этом случае будет достигнут максимальный результат — и индивидуальный, и популяционный, пишет Газета.Ru.

Ранее ученые выявили неожиданный сбой в работе антител к COVID-19.