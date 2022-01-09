9 января -3°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ученые выявили неожиданный сбой в работе антител к COVID-19

Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Как подтверждение — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Ранее ученые выяснили, что Т-клетки переболевших COVID-19 и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом «омикрон».

«Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70−80%", — говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с «омикроном», но на ответе Т-клеток он «мало сказывается», пишет РИА Новости со ссылкой на иностранных ученых.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость