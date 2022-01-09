Ученые выявили неожиданный сбой в работе антител к COVID-19

Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе.

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Как подтверждение — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Ранее ученые выяснили, что Т-клетки переболевших COVID-19 и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом «омикрон».

«Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70−80%", — говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с «омикроном», но на ответе Т-клеток он «мало сказывается», пишет РИА Новости со ссылкой на иностранных ученых.