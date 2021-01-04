Известный алтайский общественник поставил вакцину от коронавируса. Почему он это сделал и каково это

Без масок и ограничений
Массовая вакцинация в крае была объявлена в декабре. Однако последние, декабрьские, опросы россиян говорят, что 58% не хотят прививаться вакциной Спутник V, сообщает Главред.ру.
Но Сергей Тастан, председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты края и предправления Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции края, досконально изучил тему и чувствовал себя на этот счет спокойно.
Привился он именно вакциной Спутник V.
«Желаю, чтобы 2021 прошел без ношения масок, социальных дистанций, ограничений», — написал он у себя в Facebook.
Были ли побочные явления
Вакцинацию (она делается внутримышечно) Сергей Тастан перенес нормально: «Немного суставы поломило, но уже прошло».
Его знакомые переносят по-разному — как правило, без каких-либо симптомов. У кого-то незначительно поднималась температура, но через три дня у всех все нормализовалось.
Еще один барнаулец рассказал altapress.ru, что не чувствовал вообще никаких побочных явлений.
В бумаге, которую ему выдали после прививки, тем не менее, указано, что после вакцинации в течение первых-вторых суток (и разрешается еще на трое суток) могут развиваться кратковременные общие и местные реакции.
Среди них — непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом и повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием и головной болью. В месте укола возможна болезненность, покраснение, отечность. Реже встречаются тошнота, диспепсия и снижение аппетита.
Сейчас барнаульцы ждут второй части вакцины.