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Известный алтайский общественник поставил вакцину от коронавируса. Почему он это сделал и каково это

Сергей Тастан, известный алтайский общественник, накануне Нового года поставил первую прививку от коронавируса и теперь ждет второй. Он говорит, что среди его друзей и знакомых это сделали многие, хотя, по оценкам социологов, в целом по стране уровень недоверия к отечественной вакцине «Спутник V» высок.

Сергей Тастан.
Сергей Тастан.
Анна Зайкова

Без масок и ограничений

Массовая вакцинация в крае была объявлена в декабре. Однако последние, декабрьские, опросы россиян говорят, что 58% не хотят прививаться вакциной Спутник V, сообщает Главред.ру.

Но Сергей Тастан, председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты края и предправления Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции края, досконально изучил тему и чувствовал себя на этот счет спокойно.

Привился он именно вакциной Спутник V.

«Желаю, чтобы 2021 прошел без ношения масок, социальных дистанций, ограничений», — написал он у себя в Facebook.

Были ли побочные явления

Вакцинацию (она делается внутримышечно) Сергей Тастан перенес нормально: «Немного суставы поломило, но уже прошло».

Его знакомые переносят по-разному — как правило, без каких-либо симптомов. У кого-то незначительно поднималась температура, но через три дня у всех все нормализовалось.

Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса.
Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса.
Facebook Сергея Тастана.
Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса.
Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса.
Facebook Сергея Тастана.

Еще один барнаулец рассказал altapress.ru, что не чувствовал вообще никаких побочных явлений.

В бумаге, которую ему выдали после прививки, тем не менее, указано, что после вакцинации в течение первых-вторых суток (и разрешается еще на трое суток) могут развиваться кратковременные общие и местные реакции.

Среди них — непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом и повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием и головной болью. В месте укола возможна болезненность, покраснение, отечность. Реже встречаются тошнота, диспепсия и снижение аппетита.

Сейчас барнаульцы ждут второй части вакцины.

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