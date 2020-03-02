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Здоровье

Известный вирусолог рассказал, можно ли целовать иконы во время вспышки коронавируса

Церковнослужителям следует предупреждать прихожан об опасности целования икон в связи с угрозой заражения коронавирусом, уверен вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

В Барнаул привезли икону «Умягчение злых сердец».
В Барнаул привезли икону «Умягчение злых сердец».
altai.eparhia.ru

«У церкви есть определенные традиции в этом плане. Во время поста болеющие люди освобождаются от строгости. И я не сомневаюсь, что и здесь с верующими будут разговаривать о том, что в период высокой опасности не стоит прикасаться к иконам губами», — заявил Чепурнов в разговоре с агентством Nation News.

В храмах нередко проводится дезинфекция, что весьма кстати в условиях опасности заражения, отметил вирусолог.

Эксперт также порекомендовал установить при входе в церкви дозаторы с дезинфицирующими растворами.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич предупредил православных верующих об угрозе заражения коронавирусом нового типа COVID-2019, пишет ura.ru. По данным ВОЗ, им можно заразиться, если целовать иконы, так как коронавирус может оставаться на поверхностях в течение нескольких дней.

Последние данные

На 2 марта общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 88,4 тыс. человек. На материковый Китай приходится 80026 случаев заболевания, а за его границами число зараженных выросло до 8410. За сутки были зарегистрированы 1,7 тыс. новых случаев. Погибли почти 3000 человек.

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